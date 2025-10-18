28 Ekim kargolar açık mı, kaça kadar çalışıyor? 28 Ekim günü kargolar teslimat yapacak mı? PTT ve özel kargoların mesai saatleri (2025)

28 Ekim günü kargo dağıtımı yapılacak mı, kargolar açık mı? Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşlar, "28 Ekim'de kargolar teslimat yapar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmî tatil öncesi gün olan 28 Ekim'de bazı kargo şirketleri yarım gün çalışabilir. Peki, PTT, Yurtiçi, Aras, Sürat ve MNG Kargo 28 Ekim'de hizmet verecek mi? İşte 28 Ekim kargo çalışma düzeni ve teslimat saatleriyle ilgili tüm detaylar!

28 Ekim günü kargo şubeleri sabah saatlerinde hizmete açıktır.

Resmi tatil öğleden sonra (saat 13.00'ten itibaren) başladığı için, kargo firmaları da bu saate kadar mesai yapar. Çoğu kargo firması (PTT ve Özel Kargolar) genellikle 09:00 - 12:30 / 13:00 saatleri arasında çalışır ve öğleden sonra kapanır.

PTT Kargo yarım gün açıktır. Resmi kurum olduğu için saat 13:00'te kapanma kuralına sıkı sıkıya uyması beklenir.

Kargo şirketleri 28 Ekim günü yarım gün açıktır. Genel olarak 13:00'e kadar hizmet verirler. Ancak bazı acenteler ve şubeler, kendi inisiyatifleriyle biraz daha uzun süre açık kalabilir.