MasterChef ödül oyununu kim kazandı? (14 Ekim) MasterChef Masterclass oyununu kazanan isim!

MasterChef Türkiye'de 14 Ekim akşamı oynanan ödül oyunu büyük heyecana sahne oldu. Şefler, yarışmacılardan özel bir konsept doğrultusunda yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Peki, MasterChef 14 Ekim MasterClass oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? Yarışmada şeflerin en beğendiği tabağı hazırlayan Sezer, geceye damga vuran isim oldu. Sezer, teknik becerisi ve estetik sunumuyla rakiplerini geride bırakarak MasterClass ödülünü kazandı. Bu galibiyet, yarışmanın seyrini değiştiren anlardan biri olarak dikkat çekti. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCLASS OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterClass oyununu kazanan Sezer oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef eleme potasında kırmızı takımdan Onur ve Cansu yer alıyor.

MASTERCHEF 15 EKİM YENİ BÖLÜM TANITIMINI İZLE