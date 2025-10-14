BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (14 Ekim Salı)💥BİM'e bu hafta hangi ürünler gelecek? BİM indirimli ürünler kataloğu! Şarjlı Süpürge, Mini Buzdolabı, Mama Sandalyesi...

CANLI SKOR ANA SAYFA
BİM 14 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var? Mutfak eşyalarından teknolojik ürünlere, temizlik malzemelerinden gıdaya kadar birçok üründe fırsatlar BİM raflarında yerini alıyor. Peki, BİM'e bu hafta hangi ürünler gelecek, indirimli fiyat listesi açıklandı mı? BİM 14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu ve tüm indirim fırsatları detaylarıyla haberimizde!

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 14:14 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 09:33
BİM 14 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | BİM 14 Ekim Salı aktüel kataloğu yayınlandı mı? Bu hafta BİM'e gelecek indirimli ürünler arasında hangi fırsatlar öne çıkıyor? Ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere kadar pek çok kategoride dev indirimler BİM raflarında olacak. "BİM bu hafta hangi ürünleri indirime soktu?" diye merak edenler için güncel fiyat listesi ve 14 Ekim 2025 aktüel ürün kataloğu haberimizde sizleri bekliyor!

BİM 14 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

  • Cafe Crown Hindiba Kahvesi 150 g – 145 TL
  • Torku Kremalı Bisküvi Çeşitleri (3x61 g) – 16 TL
  • Molinedo Çekirdek Kahve Blonde 250 g – 290 TL
  • Molinedo Filtre Kahve City Blend 250 g – 265 TL
  • Lipton Soğuk Çay Çeşitleri 4x1 L – 99 TL
  • Keyifçe Zarlı Kaju 300 g – 239 TL
  • Fellas Granola Bar Çeşitleri 3x23 g – 59,50 TL
  • Meyve Topu Züber 80 g – 49,50 TL
  • Twix Karamelli Bisküvili Çikolata Bar 50 g – 24,50 TL
  • Ülker Yupo Böğürtlen Aromalı Çikolata Kaplı Jelly 20 g – 9,50 TL
  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g – 245 TL
  • Ülker Hindistan Cevizli Yaş Pasta Tadında Çikolata 225 g – 129 TL
  • Miskos Çekme Helva 240 g (Antep Fıstıklı) – 75 TL
  • Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g – 75 TL
  • Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g – 75 TL
  • Werther's Original Kahveli Karamelli Şeker 125 g – 69 TL
  • Toffita Şeker (Böğürtlen-Çilek) 47 g – 13,50 TL
  • Bebeto Külahta Yumuşak Şeker 120 g – 29,50 TL
  • Milka Çikolata Kaplamalı Gofret 28,5 g – 16 TL
  • Eti Canga Yer Fıstıklı Kaplamalı Gofret 34 g – 14,50 TL
  • Miskos Kakaolu ve Sade Pişmaniye 150 g – 75 TL
  • Eti Tutku Tart Kakaolu Kremalı Turta 45 g – 17,50 TL

BİM 14 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

  • Dost %0,5 Yağlı Süt 1 L – 22,50 TL
  • Tek Süt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g – 159 TL
  • Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 g – 137,50 TL
  • Tek Süt Tam Yağlı Kaşar Peynir 1000 g – 289 TL
  • Arpacı Peynir Çeşitleri 200 g (Çubuk – Tel – Misket) – 65 TL
  • Aknaz Labne 3x180 g – 89,50 TL
  • Muratbey Yarım Yağlı Lor Peyniri 500 g – 49 TL
  • Aynes %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g – 99 TL
  • Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g – 129 TL
  • Sek Ayran 200 ml – 6,75 TL
  • Dost Naneli Ayran 300 ml – 11,50 TL
  • Dost Pastörize Çilekli Süt 1 L (Yeni Ürün) – 42,50 TL
  • Banvit Piliç Pirzola 1000 g (Dondurulmuş) – 79,50 TL
  • Torku Dana Macar Salam 3x50 g – 79,50 TL
  • Namet Dana Döner 500 g – 269 TL
  • Banvit Soslu Piliç Kanat 1000 g (Dondurulmuş) – 179 TL
  • Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 g (Dondurulmuş) – 89 TL
  • Kokteyl Piliç Sosis 1 kg – 89 TL
  • Kokteyl Piliç Kanat 1 kg – 179 TL

BİM 14 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

  • Feast Prenses Patates 450 g – 49,50 TL
  • Feast Acılı Soğan Halkası 450 g – 44,50 TL
  • Feast Peynirli Çubuklar 300 g – 39,50 TL
  • Feast Patatesli Mısır Kroket 450 g – 69,50 TL
  • Dip Sos Çeşitleri (125 g) – 29,50 TL
  • Kıyma Keyfim Çıtır Tavuk Fileto Kajun 700 g – 119 TL
  • Eti Crax Mexican Chili Aromalı Çeşnili Kraker 50 g – 12 TL
  • Eti Crax Pesto Aromalı Çeşnili Kraker 50 g – 12 TL
  • Ferrero Rocher Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 37,5 g – 34,50 TL
  • Ülker Beyaz Çikolata Kaplı Çilek Kremalı Gofret 36 g – 12 TL

BİM 14 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

