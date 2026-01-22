CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Ocak gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Ocak gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

Bugün altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? 22 Ocak 2026 Perşembe günü altın piyasasındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, “Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?” sorusunu gündeme taşıdı. Peki 22 Ocak canlı altın fiyatları ne kadar? Güncel piyasa verileri ve fiyatlardaki yön arayışı merak ediliyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Ocak gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 22 OCAK 2026 | 22 Ocak 2026 itibarıyla altın piyasalarındaki yön yatırımcıların yakın takibinde. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarında dalgalanmayı sürdürüyor. "Altın bugün yükseldi mi?", "Şu an altın almak mantıklı mı?" ve "Canlı altın fiyatları kaç TL?" soruları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle gram altının son durumu merak edilirken, fiyatlardaki son tablo netleşmeye başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar…

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.665,03 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.666,14 TL

Canlı altın fiyatları 22 Ocak 2026

22 OCAK PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,29 (Alış) - 43,31 (Satış)

◼EURO: 50,66 (Alış) - 50,77 (Satış)

◼STERLİN: 58,06 (Alış) - 58,35 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (22 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.665,03₺

Gram Altın Satış: 6.666,14₺

Çeyrek Altın Alış: 11.076,00₺

Çeyrek Altın Satış: 11.185,00₺

Yarım Altın Alış: 22.152,00₺

Yarım Altın Satış: 22.370,00₺

Tam Altın Alış: 44.169,00₺

Tam Altın Satış: 44.569,00₺

Ata Altın Alış: 45.358,00₺

Ata Altın Satış: 45.732,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.181,64₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.476,03₺

Gümüş Alış: 128,09₺

Gümüş Satış: 128,21₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 22 Ocak Perşembe günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

IDEFIX - REKLAM
Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Emekliye en düşük 20 bin lira: Teklif TBMM'de kabul edildi | Taban maaş rehberi TAKVİM'de
Buruk: İlk 24'te olacağız
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! Fenerbahçe-Aston Villa maçı detayları! 07:00
G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı 03:01
G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı 02:58
İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu maç sonuçları! İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu maç sonuçları! 01:23
F.Bahçe Beko İtalya'da kazandı! F.Bahçe Beko İtalya'da kazandı! 01:19
Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum 01:19
Daha Eski
İşte UEFA ülke sıralamamız! İşte UEFA ülke sıralamamız! 01:19
Buruk: İlk 24'te olacağız Buruk: İlk 24'te olacağız 01:19
G.Saray'ın ilk 24 şansı devam ediyor! G.Saray'ın ilk 24 şansı devam ediyor! 01:19
Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi! Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi! 01:18
İşte G.Saray'ın güncel sıralaması! İşte G.Saray'ın güncel sıralaması! 01:18
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! 01:18