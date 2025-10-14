ANKARA HAVA DURUMU: 15 Ekim Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak, yağış var mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da 15 Ekim Çarşamba günü hava durumu güneşli ve yağışsız olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C civarında seyrederken, gece saatlerinde 4°C'ye kadar düşebilir. Havanın açık olması sayesinde dış mekan aktiviteleri için uygun bir gün olacak. Hafta boyunca hava genel olarak ılıman ve güneşli geçerken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Meteoroloji, vatandaşlara sabah saatlerinde kalın giysi tercih etmelerini tavsiye ediyor. Ankara'nın 5 günlük hava tahmini de genel olarak güneşli ve bulutsuz bir tablo sunuyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? 15 Ekim Ankara hava durumu tahminleri...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 15 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre, genel olarak parçalı bulutlu ve bulutlu bir gün beklenmektedir. Sıcaklıklar açısından bakıldığında, en düşük sıcaklık 6°C olarak tahmin edilirken, gün içerisindeki en yüksek sıcaklık 18°C'ye kadar çıkacaktır. Nem oranının en düşük yüzde 42 ve en yüksek yüzde 80 arasında olması beklenmektedir. Rüzgarın ise ortalama 7 km/saat hızla, doğu-güneydoğu yönünden esmesi tahmin edilmektedir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ