Ziraat Türkiye Kupası
ANKARA HAVA DURUMU: 15 Ekim Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak, yağış var mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU: 15 Ekim Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak, yağış var mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

15 Ekim Çarşamba Ankara’da hava güneşli ve açık olacak. Yağış beklenmiyor, gündüz sıcaklığı 19°C civarında olacak ve dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunuyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 4°C’ye kadar düşebileceği için serin bir hava hissedilebilir. Rüzgar hafif, nem oranı ise düşük olacak, bu da gün boyu rahat bir hava sağlayacak. Hafta boyunca Ankara genelinde havanın büyük ölçüde güneşli ve bulutsuz geçmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, dışarıda plan yapan vatandaşların hafif bir mont veya hırka ile önlem almasını öneriyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? 15 Ekim Ankara hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:51
ANKARA HAVA DURUMU: 15 Ekim Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak, yağış var mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da 15 Ekim Çarşamba günü hava durumu güneşli ve yağışsız olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C civarında seyrederken, gece saatlerinde 4°C'ye kadar düşebilir. Havanın açık olması sayesinde dış mekan aktiviteleri için uygun bir gün olacak. Hafta boyunca hava genel olarak ılıman ve güneşli geçerken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Meteoroloji, vatandaşlara sabah saatlerinde kalın giysi tercih etmelerini tavsiye ediyor. Ankara'nın 5 günlük hava tahmini de genel olarak güneşli ve bulutsuz bir tablo sunuyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? 15 Ekim Ankara hava durumu tahminleri...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 15 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre, genel olarak parçalı bulutlu ve bulutlu bir gün beklenmektedir. Sıcaklıklar açısından bakıldığında, en düşük sıcaklık 6°C olarak tahmin edilirken, gün içerisindeki en yüksek sıcaklık 18°C'ye kadar çıkacaktır. Nem oranının en düşük yüzde 42 ve en yüksek yüzde 80 arasında olması beklenmektedir. Rüzgarın ise ortalama 7 km/saat hızla, doğu-güneydoğu yönünden esmesi tahmin edilmektedir.

Ankara 15 Ekim hava durumu

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara 15 Ekim hava durumu

