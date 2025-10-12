CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Zeynep Sönmez final maçı ne zaman, hangi kanalda? ( WTA 500 Ningbo Open elemeleri final turu)

Zeynep Sönmez final maçı ne zaman, hangi kanalda? ( WTA 500 Ningbo Open elemeleri final turu)

Türk tenisinin yükselen yıldızı Zeynep Sönmez, WTA 500 Ningbo Open elemeleri final turuna yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Sporseverler şimdi genç raketin final maçını merak ediyor. Peki, Zeynep Sönmez final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:30



Zeynep Sönmez final maçı ne zaman, hangi kanalda? ( WTA 500 Ningbo Open elemeleri final turu)

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 Ningbo Open elemelerinde final turuna yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Turnuvada sergilediği etkileyici performansla tenis severlerin büyük ilgisini toplayan Sönmez, şimdi final maçı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Zeynep Sönmez final maçı ne zaman ve hangi kanalda? WTA programına göre final karşılaşması kısa süre içinde oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve saat detayları, resmi yayıncı kuruluşlar tarafından duyurulacak. Peki, Zeynep Sönmez final maçı ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ZEYNEP SÖNMEZ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, WTA 500 Ningbo Open elemeleri ilk turunda, Linda Fruhvirtova'yı 6-4 ve 6-1 ile yenerek final turuna yükseldi.

