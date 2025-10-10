Gram altın fiyatı ne kadar 10 Ekim? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın yatırımcıları için piyasa takibi kritik öneme sahip. 10 Ekim Cuma günü itibarıyla piyasalar, güne ufak bir yükselişle başlarken altın alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altını fiyatları, küresel dalgalanmalar sebebiyle değişiklik gösterebilmektedir. Altın ve döviz kurundaki hareketleri anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için Kapalıçarşı altın fiyatları ile canlı döviz kuru takibi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:55
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 10 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet, Ata altın alış, satış fiyatı ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Ekim Cuma 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

10 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,80 (Alış) - 41,84 (Satış)

EURO: 48,37 (Alış) - 48,39 (Satış)

STERLİN: 55,63 (Alış) - 56,67 (Satış)

1 DOLAR = 41,84 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

10 Ekim Kapalıçarşı altın fiyatları

👉KAPALIÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 10 Ekim Cuma 2025

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5342.8820

◼Gram altın satış: 5345.0900

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8650.8670

◼Çeyrek altın satış: 8793.7573

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 17304.4617

◼Yarım altın satış: 17617.1246

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 34501.15

◼Tam altın satış: 35073.32

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 35298.2899

◼Cumhuriyet altını satış: 35926.9235

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 35299.5511

◼Ata altın satış: 35924.3877

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ekim Cuma günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.

