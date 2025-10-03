CANLI SKOR ANA SAYFA
Cuma namazı saat kaçta? | İstanbul cuma vakti ne zaman 3 Ekim 2025?

Cuma namazı saat kaçta? | İstanbul cuma vakti ne zaman 3 Ekim 2025?

İslamiyet'in 5 şartı arasında yer alan namaz kılmak, Cuma günleri cemaat ile birlikte yapıldığından milyonlarca Müslüman'ın araştırma yaptığı konular arasında yer alıyor. Öğle vaktinde kılınan ve cami hocasının Cuma hutbesini okuyarak taçlandırdığı Cuma namazının, dinen mübarek kabul edilen cuma günleri, camilerde ve cemaatle birlikte kılınması önerilir. Güneşin hareketine göre namaz vakitleri hesaplanırken 3 Ekim Cuma günü, Cuma namazının kılınacağı saat İstanbullular tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 11:15
Cuma namazı saat kaçta? | İstanbul cuma vakti ne zaman 3 Ekim 2025?

Akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınan Cuma namazı, cemaatle birlikte camide kılınır. Diyanet'e göre özel hanelerde kılınmazı caiz olmayan Cuma namazının yalnızca iki rekatı farzdır. Peygamberimiz (sas) "Birtakım insanlar ya cuma namazını terk etmeyi bırakırlar ya da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar." (Müslim, Cum'a, 40) "Her kim önemsemediği için üç cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler." (Ebû Dâvûd, Salât, 209) buyurmuştur. Bu sebeple dinen büyük öneme sahip olan Cuma namazını kaçırmak istemeyenler arama motolarında İstanbul Cuma namazı vaktini araştırıyor. İşte İstanbul cuma vakti 3 Ekim 2025...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Namaz vakitleri, hilal takvimine dayalı olarak her ay değişir ve Diyanet'in uzman ekipleri tarafından titizlikle hesaplanır. 3 Ekim 2025 için İstanbul'un genel namaz vakitleri şöyle sıralanır: İmsak 05:35, sabah 06:00, öğle 13:00, ikindi 16:20, akşam 18:55 ve yatsı 20:15. Bu saatler, Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda ufak farklılıklar gösterse de, cuma namazı için öğle vaktini baz alır.

İSTANBUL CUMA VAKTİ 3 EKİM 2025

İstanbul'da cuma vakti, 3 Ekim Cuma günü öğle namazına denk gelen saat 12.58'de kılınacak. Cuma namazının vakti, öğle namazının vaktidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/82). Cuma namazı bu vakit içinde kılındığı takdirde geçerli olur. Namazların vaktin başlangıcında kılınması daha faziletli olmakla birlikte, daha çok cemaatin katılımını sağlamak amacıyla biraz geciktirilmesinde sakınca yoktur.

3 Ekim 2025'te öğle ezanı saat 2.58'de okunacak: Ezanın hemen ardından cuma namazının sünneti kılınır. İkinci ezanla birlikte imam hutbeye çıkar; bu kısım, namazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cemaatin sessizce dinlemesi esastır. Hutbe, genellikle güncel meselelere değinir ve Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) hadisleriyle zenginleşir. Müminler, namaz sonrası dualar eder ve sadaka verir; bu, cumanın bereketini katlar.

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Cuma namazını kılmak için belirli şartlar aranır; ergenlik çağına girmiş, akıl sağlığı yerinde ve hür erkekler için farz-ı ayndır. Diyanet'in fetvalarına göre, namaz iki rekât farz ve dört rekât sünnetten oluşur. Önce dört rekât ilk sünnet kılınır; niyet ederken "Cuma namazının sünnetini kılmaya" denir. Ardından imamın arkasında farz kılınır ve son sünnet tamamlanır. Hutbe okunurken konuşmak mekruh kabul edilir; bu, ibadetin huşuunu korur. Kadınlar için ise cuma namazı farz-ı kifaye olup, evlerinde öğle namazı kılmaları yeterlidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), "Cuma günü gusül abdesti alan, erken gelen ve hutbeyi dinleyen kişi için büyük ecir vardır" buyurur.

CUMA NAMAZI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Cuma namazının farz oluşu, Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi 9. ayette açıkça emredilir: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 62/9)

Bu ayet, cuma namazının cemaatle kılınmasının zorunluluğunu ve dünyevi işlerin bu ibadet için terk edilmesi gerektiğini vurgular. Ayetin devamında, namaz sonrası rızık aramak için yeryüzüne dağılmanın caiz olduğu belirtilir: "Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cuma Suresi, 62/10)

"Cuma günü, günlerin en hayırlısıdır. O günde Adem (a.s.) yaratılmış, cennete konmuş ve oradan çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cuma, 18)

"Kim cuma günü gusül abdesti alır, güzelce temizlenir, en güzel elbiselerini giyer, güzel koku sürünür ve sonra camiye gelip cuma namazını kılarsa, iki cuma arasındaki günahları bağışlanır." (Buhari, Cuma, 6)

"Cuma namazı kıldığınızda, hutbeyi dinlemek için oturun. Çünkü hutbe, namazın bir parçasıdır." (Ebu Davud, Salat, 202)

"Kim özürsüz olarak üç cuma namazını terk ederse, Allah onun kalbini mühürler." (Tirmizi, Cuma, 7)

"Cuma günü öyle bir saat vardır ki, Müslüman bir kul o saatte Allah'tan bir şey isterse, Allah mutlaka ona verir." (Buhari, Cuma, 37)

"Kim cuma namazına ilk saatte giderse, bir deve kurban etmiş gibi sevap alır; ikinci saatte giderse, bir inek kurban etmiş gibi…" (Müslim, Cuma, 25)

