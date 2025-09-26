CANLI SKOR ANA SAYFA
Excalibur, "PUBG The Last Survivor" etkinliği ile espor heyecanını zirveye taşıyor

Excalibur, “PUBG The Last Survivor” etkinliği ile espor heyecanını zirveye taşıyor

Oyun dünyasında güçlü donanımlarıyla öne çıkan Excalibur, PUBG tutkunlarını heyecanlandıracak bir etkinliğe imza atıyor. 27 Eylül tarihinde Cem Mithrain Karakoç’un Kick hesabı üzerinden canlı yayınlanacak “PUBG The Last Survivor” etkinliğiyle oyunseverler heyecanı hep birlikte yaşayacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 17:02
Excalibur, “PUBG The Last Survivor” etkinliği ile espor heyecanını zirveye taşıyor

Excalibur, oyun dünyasına yaptığı yatırımlar ve etkinliklerle öncülüğünü sürdürüyor. 27 Eylül tarihinde Cem Mithrain Karakoç'un Kick hesabı üzerinden canlı yayınlanacak "PUBG The Last Survivor" etkinliği hem izleyicilere hem de oyunculara unutulmaz anlar yaşatacak. Excalibur, ödüller, özel maçlar ve canlı yayın entegrasyonu ile espor heyecanını bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

1V1 TURNUVA VE GÖSTERİ MAÇIYLA REKABET DOLU ANLAR

Canlı olarak yayınlanacak turnuvada, oyuncular 1v1 formatında karşı karşıya gelecek. Turnuvanın şampiyonu ise Türkiye'nin en tanınmış oyuncularından Mithrain ile Bo5 formatında özel bir gösteri maçına çıkacak. Gösteri maçını takiben yayıncının yönlendirmeleriyle kullanıcı trafiği Excalibur'un dijital platformlarına taşınacak ve etkileşim ödüllerle desteklenecek.

100 KİŞİLİK ÖZEL LOBİ DENEYİMİ

Etkinlik, izleyicilerin de deneyimin bir parçası olmasını sağlıyor. Turnuva oyuncuları ve canlı yayın sohbetinden seçilecek katılımcılar, 100 kişilik özel bir lobide buluşacak. Bu lobide sona kalan oyuncu büyük ödülün sahibi olurken, izleyiciler de rekabetin heyecanını doğrudan yaşayacak.

SÜRPRİZ ÖDÜLLER İZLEYİCİLERİ BEKLİYOR

Etkinlik boyunca izleyiciler, Excalibur'un web sitesi üzerinden sunulacak sürpriz hediyelerle buluşacak. Ayrıca 100 kişilik özel lobinin kazananı için özel bir ödül verilecek ve gösteri maçları sırasında farklı sürprizler izleyicileri bekleyecek.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 5 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

("Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir")

