Ziraat Türkiye Kupası
Resmi Gazete'de bugün! 25 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 25 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 25 Ağustos 2025 tarihli 32997. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 25 Ağustos 2025 Pazartesi tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 09:13
Resmi Gazete'de bugün! 25 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 25 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 25 Ağustos Pazartesi tarihli 32997. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

25 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10257)

YÖNETMELİKLER

–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/20)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/23)

👉25 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

