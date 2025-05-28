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Haberler Haberler Gazi Koşusu ne zaman 2025? | 99. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?

Gazi Koşusu ne zaman 2025? | 99. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?

Gazi Koşusu'nun 2025 yılında yapılacak 99.'su için tarih belli oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen ve Türk yarışçılığının en büyük koşusu kabul edilen Gazi Koşusu heyecanla beklenirken arama motorlarında 'Gazi Koşusu ne zaman 2025? 99. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?' soruları, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Gazi Koşusu detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:16
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Gazi Koşusu ne zaman 2025? | 99. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?

Gazi Koşusu kapsamında, Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 99.'su için nefesler tutuldu. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu'nun 2025 yılında yapılacağı tarih ve ödül belli oldu. Her yıl olduğu gibi 99. Gazi Koşusu'na da Veliefendi Hipodromu ev sahipliği yapacak. Peki Gazi Koşusu ne zaman 2025? 99. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar? Detayları haberimizde derledik...

2025 99. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Bu yıl 99.'su düzenlenen Gazi Koşusu'nun 2025 tarihi, 29 Haziran olarak belirlendi. 29 Haziran Perşembe günü saat saat 17.15'te başlaması beklenen yarış A Spor ekranlarında da yer alacak.

99. GAZİ KOŞUSU ÖDÜL NE KADAR?

Her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 30.00.000 TL olarak belirlendi.

GAZİ KOŞUSU ŞAMPİYONLARI

2024) DRAGON FLAME - Jokey Akın Sözen

2023) URFA ASLANI - Jokey Mehmet Kaya

2022) SECRET POWER - Jokey Özcan Yıldırım

2021) BURGAS - Jokey Ahmet Çelik

2020) CALL TO VICTORY - Jokey Ahmet Çelik

2019) THE LAST ROMANCE - Jokey Ahmet Çelik

2018) HEP BERABER - Jokey Ahmet Çelik

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