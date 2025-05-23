CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 08:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye City'den süper yıldız!
F.Bahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu
DİĞER
Süper Lig'de gol kralı kim? Yıldız oyuncu zirvede farkı açtı | Osimhen, Piatek ve Banza...
CANLI TAKİP | CHP'li İBB’ye 4. dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı var
G.Saray'ın eski aşkı yeniden alevlendi!
F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Xhaka’ya görüntülü mesaj Xhaka’ya görüntülü mesaj 00:11
Aslan'da Silva heyecanı Aslan'da Silva heyecanı 00:10
F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon... F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon... 23:22
Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… 23:22
F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! 23:22
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! 23:22
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu 23:22
Beşiktaş'ta Gedson endişesi! Beşiktaş'ta Gedson endişesi! 23:22
F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... 23:22
F.Bahçe'ye süper kanat transferi! F.Bahçe'ye süper kanat transferi! 23:22
Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir 23:22
Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler 23:22