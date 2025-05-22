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Haberler Haberler ÇAYKUR 1500 işçi kura çekilişi canlı izle | ÇAYKUR işçi alımı kura isim listesi

ÇAYKUR 1500 işçi kura çekilişi canlı izle | ÇAYKUR işçi alımı kura isim listesi

Çaykur 1500 işçi alımı için kura çekilişi başlıyor. 22 Mayıs Perşembe günü yapılacak kura için araştırmalar hız kazandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı mevsimlik işçi adayları için ÇAYKUR 1500 işçi kura çekilişi canlı izleme linki ve ÇAYKUR işçi alımı kura isim listesini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 09:03
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ÇAYKUR 1500 işçi kura çekilişi canlı izle | ÇAYKUR işçi alımı kura isim listesi

ÇAYKUR tarafından yapılacak olan 1500 mevsimlik işçi alımı için beklenen an geldi. Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekiminde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak mevsimlik işçi alımını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

👉ÇAYKUR 1500 İŞÇİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIM KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÇAYKUR tarafından gerçekleştirilecek 1500 mevsimlik işçi alımı kura çekimi, 22 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çalışacak işçiler, İŞKUR tarafından hazırlanan nihai listeler doğrultusunda (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecektir.

ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIM KURASI HANGİ KANALDA?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi, ÇAYKUR'un resmi YouTube kanalı ile Çay TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA İSİM LİSTESİ

İŞKUR tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne iletilen kura sonuçları ve diğer önemli duyurular, www.caykur.gov.tr resmi internet sitesinde yayınlanacak.

👉ÇAYKUR İŞÇİ ALIM KURASI CANLI İZLE👈

ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların, ÇAYKUR'un resmi internet sitesi (www.caykur.gov.tr), e-Devlet platformu, Alo 170 hattı ve İŞKUR'un resmi sitesi (www.esube.iskur.gov.tr) üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile bu mecralardan asil ve yedek listeleri kolayca sorgulayabilecekler. Sonuçlar, kuranın bitmesinin ardından belli olacak.

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