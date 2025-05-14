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Haberler Haberler Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı: 2025 Temmuz asgari ücrete zam gelir mi?

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı: 2025 Temmuz asgari ücrete zam gelir mi?

Son dakika asgari ücret haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtladı. Milyonlarca vatandaşın maaşı ile pazar fiyatlarından kira zamlarına birçok kalemde etkisi bulunan asgari ücret için ilk ara zam açıklaması geldi. Peki asgari ücrete bu sene temmuz ayında zam gelecek mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 14:52
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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı: 2025 Temmuz asgari ücrete zam gelir mi?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI? | Asgari ücrette ara zam ihtimali, 2025'in 5. ayını geride bırakırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu. 2024 yılında ara zam yapılmayan ve 2025'in Ocak ayında yüzde 30 zamla net 22 bin 104 TL'ye yükselen asgari ücrete bu sene ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrette ara zam konusuna da değindi. İşte detaylar...

2025 TEMMUZ ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİR Mİ?

Basın mensuplarının AK Parti Grup Toplantısı öncesinde sorduğu asgari ücrete ara zam yapılması hakkındaki soruyu yanıtlayan Bakan Işıkhan değerlendirme aşaması için henüz erken olduğunu dile getirdi. Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken."

2025 yılına girerken asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL olurken, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi.

EV HANIMLARINA ERKEN EMEKLİLİK

Ev hanımlarına erken emeklilik getirilip getirilmeyeceği konusuna da değinen Bakan Işıkhan, Temmuz ayını işaret ederek şöyle konuştu:

"İnşallah haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız."

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