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Haberler Haberler İstanbul deprem son dakika | İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli

İstanbul deprem son dakika | İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli

Son dakika deprem haberi... 13 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Marmara Denizi olan sarsıntı, İstanbul'un birçok ilçesinden hissedildi. 13 Mayıs günü sabahın ilk saatlerinde kaydedilen deprem ile ilgili detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 07:39
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İstanbul deprem son dakika | İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli

İstanbul'da 13 Mayıs Salı günü, sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve şiddeti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentte 23 Nisan günü meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 13 Mayıs Salı günü gerçekleşen sarsıntının da artçı olabileceği tahmin edilirken 4 büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirtiyor. İşte 13 Mayıs Salı günü İstanbul merkezli depremin detayları...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandillli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü. Merkez üssü Marmara Denizi olan sarsıntının derinliği ise 13.6 km olarak açıklandı.

AFAD ŞİDDETİNİ 3,8 OLARAK DUYURDU

Aynı sarsıntının şiddetini AFAD ise 3,8 olarak duyurdu. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgide, sarsıntının merkez üssü Büyükçekmece olarak kaydedildi.

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