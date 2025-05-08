AGS başvuru ekranı 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı başvuru ücreti, nasıl başvurulur?

AGS BAŞVURU EKRANI 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmen adaylarına yönelik bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvurular başladı. 8 Mayıs 2025 itibarıyla açılan başvuru ekranı aracılığıyla öğretmen adayları, 20 Mayıs'a kadar başvurularını tamamlayacak. Sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla birçok soru yanıtlanırken öğretmen adayları tarafından tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

2025 MEB AGS (AKADEMİ GİRİŞ SINAVI) NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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2025 MEB AGS (AKADEMİ GİRİŞ SINAVI) BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez düzenlenecek AGS'ye başvuru tarihleri 8 -20 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs günü başlayıp aynı gün 23.59'da sona erecek.

13 Temmuz 2025'te düzenlenecek sınavın sonuçları ise 13 Ağustos'ta açıklanacak.

2025 MEB AGS (AKADEMİ GİRİŞ SINAVI) BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan MEB AGS başvuru kılavuzuna göre, 2025 AGS sınav giriş ücreti, her bir oturum için 570₺ olarak belirlendi.

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MEB AKADEMİ GİRİŞ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacaktır. ÖABT'de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri 90 dakika; Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi Testleri 70 dakika olacaktır.