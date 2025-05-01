Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik: 4.299 TL
Balkonlu Çadır 6 Kişilik: 4.499 TL
İglo Tipi Çadır 6 Kişilik: 7.790 TL
Otomatik Çadır 5 Kişilik: 1599 TL
Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik: 4.299 TL
Solar ısınan Katlanır Su Deposu 20 L: 279 TL
3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası: 249 TL
Pilli Kafa Lambası: 259 TL
Portatif Katlanabilir Tuvalet: 799 TL
Kamp Lambası: 149 TL
Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti: 1.799 TL
Stanley Outdoor Termıs 1.699 TL
Stanley Yemek Termosu Advanture: 1.150 TL
Taşınabilir Güç İstasyonu: 7.900 TL
Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi: 299 TL
Fonksiyonel Kamp Baltası: 379 TL