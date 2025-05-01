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Haberler Haberler Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Bim aktüel katalog 2 Mayıs Cuma | Bim yeni aktüel ürünler listesini alışverişseverlerle buluşturdu. Bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra kamp malzemeleri de getirip onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 2 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 08:59
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Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik: 4.299 TL
Balkonlu Çadır 6 Kişilik: 4.499 TL
İglo Tipi Çadır 6 Kişilik: 7.790 TL
Otomatik Çadır 5 Kişilik: 1599 TL

Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Solar ısınan Katlanır Su Deposu 20 L: 279 TL
3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası: 249 TL
Pilli Kafa Lambası: 259 TL
Portatif Katlanabilir Tuvalet: 799 TL
Kamp Lambası: 149 TL

Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti: 1.799 TL
Stanley Outdoor Termıs 1.699 TL
Stanley Yemek Termosu Advanture: 1.150 TL
Taşınabilir Güç İstasyonu: 7.900 TL
Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi: 299 TL
Fonksiyonel Kamp Baltası: 379 TL

Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3.790 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set: 8.950 TL
Kumtel Set Üstü Ocak: 2.690 TL

Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

TCL 43 İNÇ FULL HD Android Smart LED TV: 9.990 TL
TCL 32 İNÇ FULL HD Android Smart LED TV: 5.990 TL
Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet: 14.950 TL
Bayberry 125 CC Motosiklet 2024 Seri: 47.500 TL

Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Como 4 Kişilik Aile Çadırı: 9.900 TL
Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı: 26.900 TL
Dayton XL Şişme Kamp Matı: 2.290 TL

Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Chef's Derin Tencere 24 cm: 449 TL
Chef's Tava 26 cm: 249 TL
Cam Kurabiyelik: 119 TL
Cam Sürahi Çeşitleri: 109 TL
Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi: 109 TL

Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Güral Porselen 24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı: 1.990 TL
Yemek Kaşığı: 299 TL
Yemek Çatalı: 299 TL
Tatlı KAşığı: 249 TL
Tatlı Çatalı: 249 TL
Çay Kaşığı: 199 TL

Bim aktüel katalog 2 Mayıs | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimli?

Abs Valiz Çeşitleri Büyük/Orta/Küçük Boy: 769/679/579 TL
Dagi Pijama Takımı Kadın: 549 TL
Dagi Pijama Takımı Kadın: 599 TL

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