CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 27 Nisan

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 27 Nisan

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerine yükseldi. İstanbul'da Nisan yağmurlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 81,68 olarak ölçüldü. İşte 27 Nisan Pazar 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 10:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 27 Nisan

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 NİSAN | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde %58,36 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 96,27 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 27 Nisan Pazar günü yüzde 81,68 olarak ölçüldü.

💦27 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 27 Nisan Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 81,68 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 27 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %94

🚿 Darlık Barajı: %82,05

🚿 Elmalı Barajı: %94,9

🚿 Terkos Barajı: %81,37

🚿 Alibey Barajı: %63,4

🚿 Büyükçekmece Barajı: %72,61

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,36

🚿 Istrancalar Barajı: %78,89

🚿 Kazandere Barajı: %96,27

🚿 Pabuçdere Barajı: %95,4

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Dzeko-Semih Güler pozisyonunda 'devam' kararı doğru mu?
Osimhen'e astronomik rakam!
DİĞER
Kardelenler'de heyecan dorukta! Fatoş Koray'la ilgili gerçekleri öğrenir...
Ekrem İmamoğlu'nun jammer skandalına CHP'li Barış Yarkadaş'tan tepki: Hukuksuz, 3 yıla kadar hapis cezası var
"İnsanın canını sıkan mevzu..."
G.Saray'da hedef mutlak galibiyet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dzeko-Semih Güler pozisyonunda 'devam' kararı doğru mu? Dzeko-Semih Güler pozisyonunda 'devam' kararı doğru mu? 09:39
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... 09:33
Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir! Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir! 09:01
Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları 08:51
"İnsanın canını sıkan mevzu..." "İnsanın canını sıkan mevzu..." 08:24
Bugünkü maçlar 27 Nisan Pazar Bugünkü maçlar 27 Nisan Pazar 07:29
Daha Eski
Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! 01:53
Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! 01:46
Arda Güler'den adrese teslim asist! Arda Güler'den adrese teslim asist! 00:53
Arda Güler'den adrese teslim asist! Arda Güler'den adrese teslim asist! 00:53
F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi! F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi! 00:33
Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için... Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için... 00:33