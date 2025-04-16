BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 16 Nisan

BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 NİSAN | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde %58,73 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 98,65 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 15 Nisan Salı günü yüzde 82,31 olarak ölçüldü.

💦15 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

16 Nisan Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82,31 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 16 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %94,71

🚿 Darlık Barajı: %80,92

🚿 Elmalı Barajı: %96,04

🚿 Terkos Barajı: %81,37

🚿 Alibey Barajı: %64,69

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,65

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,73

🚿 Istrancalar Barajı: %94,89

🚿 Kazandere Barajı: %98,65

🚿 Pabuçdere Barajı: %97,83