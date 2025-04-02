EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI 2025 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Emekliye ödenecek bayram ikramiyesi farkı için aramalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu ise merak edilen sorunun yanıtını sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri farkının ödeneceği tarihi duyurdu. SGK'nın X (eski adıyla twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz."