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Haberler Haberler EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI 2025 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI 2025 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi farkının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Vatandaşların "Emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?" sorgusunu yaptığı konuyla ilgili güncel detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 11:22
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI 2025 | Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Emekliye ödenecek bayram ikramiyesi farkı için aramalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu ise merak edilen sorunun yanıtını sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri farkının ödeneceği tarihi duyurdu. SGK'nın X (eski adıyla twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz."

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