Milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti

Bursa Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında, ağır yaralanan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti. Berkin Usta'nın yangından 4 saat önce sosyal medya hesabından oteldeki şömineyi paylaştığı görülürken, yine dün saat 19.30 sıralarında otelin hemen önünde bulunan kayak pistini paylaştığı ortaya çıktı.

KIŞ OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da yarışan Berkin Usta, ilk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti. Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uludağ'da otelde çıkan yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Uludağ'da otelde çıkan yangında milli sporcumuz Berkin Usta ile babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı babası Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan merhum sporcumuzun annesi Fikriye Usta'ya da acil şifa temenni ediyorum."