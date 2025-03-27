  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti

Milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti

Uludağ'da bir otelde çıkan yangında Alp Disiplini Milli Takımı'nın sporcusu Berkin Usta ile babası Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta hayatını kaybetti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 12:15 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 12:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta Uludağ’daki yangında hayatını kaybetti

Bursa Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında, ağır yaralanan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti. Berkin Usta'nın yangından 4 saat önce sosyal medya hesabından oteldeki şömineyi paylaştığı görülürken, yine dün saat 19.30 sıralarında otelin hemen önünde bulunan kayak pistini paylaştığı ortaya çıktı.

KIŞ OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da yarışan Berkin Usta, ilk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti. Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uludağ'da otelde çıkan yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Uludağ'da otelde çıkan yangında milli sporcumuz Berkin Usta ile babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı babası Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan merhum sporcumuzun annesi Fikriye Usta'ya da acil şifa temenni ediyorum."

İtalyan devinde Mourinho'ya kanca
F.Bahçe'den golcü harekatı! 30 milyon Euro...
DİĞER
Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Aslan'dan bomba transfer hamlesi!
Derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyan devinde Mourinho'ya kanca İtalyan devinde Mourinho'ya kanca 10:50
Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda? Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda? 10:37
Aslan'dan bomba transfer hamlesi! Aslan'dan bomba transfer hamlesi! 10:23
Barcelona - Wolfsburg maçı hangi kanalda? Barcelona - Wolfsburg maçı hangi kanalda? 10:03
Derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! Derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! 09:41
Barcelona - Osasuna maçı ne zaman? Barcelona - Osasuna maçı ne zaman? 09:37
Daha Eski
G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor 08:54
Bugünkü maçlar 27 Mart Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 27 Mart Perşembe 2025 08:33
Özel sporcular hazır Özel sporcular hazır 00:01
U17 Milliler B Ligi'ne düştü U17 Milliler B Ligi'ne düştü 00:00
Kadınlarda derbi heyecanı Kadınlarda derbi heyecanı 23:54
Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti 23:49