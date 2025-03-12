SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı başvuru 2025 | 36 bin personel alımı kadro ve kontenjanlar, başvuru tarihleri

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı başvuru 2025 | Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin personel alımı yapacağına ilişkin ilan Resmi Gazete'ye yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte başvuruların başlayacağı ilanda, kadro ve kontenjanlar da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS puanı ile alım yapılacak olan 36 bin sağlık personeli için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında alınacak sağlık personeli planlamasının önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini belirtmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı personel alımına katılmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Öncelikle, başvuracak adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına sahip olması şart. Bunun yanı sıra, branşlara göre belirlenen özel şartlar da kılavuzda yer alacak. Başvurular, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJANLAR

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

💊Diyetisyen: 1

💊Ebe: 9

💊Hemşire: 2

💊Sağlık Memuru: 25

💊Sağlık Teknikeri: 1

💊Tabip: 3 bin 498

💊Uzman Tabip: 32 bin 464