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Haberler Haberler KAŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kaşları almak orucu bozar mı DİYANET?

KAŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kaşları almak orucu bozar mı DİYANET?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu kişiler arama motorlarında 'Kaş almak orucu bozar mı? Oruçluyken kaşları almak orucu bozar mı DİYANET?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 16:51 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 11:07
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KAŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kaşları almak orucu bozar mı DİYANET?

KAŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki kaş aldırmak orucu bozar mı? Oruçluyken kaş alnak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN KAŞLARI ALMAK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanete göre oruçluyken kaş aldırmak orucu bozmaz. Vücuttaki kılların temizlik nedeniyle belli aralıklarla alınması gerektiğinden dolayı, hangi yolla olursa olsun bu kılları almak orucu bozmaz. Konuya ilişkin Diyanet'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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