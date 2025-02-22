  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2025

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2025

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 13:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2025

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay...
"Geceyi aydınlatan havai fişek gibi"
DİĞER
Son dakika haberi: Lecce - Udinese maçında herkesi şaşırtan olay! Attığı gole takım arkadaşları sevinmedi...
Ekrem İmamoğlu'nun "tek adaylık" oyunu! Mansur Yavaş "ön" turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isim
İşte Muslera'nın yerine gelecek 1 numaralı aday!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Southampton-Brighton maçı ne zaman? Southampton-Brighton maçı ne zaman? 13:07
Ipswich Town-Tottenham maçı ne zaman? Ipswich Town-Tottenham maçı ne zaman? 13:00
Sivasspor - Konyaspor | CANLI Sivasspor - Konyaspor | CANLI 12:10
Everton-Manchester United maçı ne zaman? Everton-Manchester United maçı ne zaman? 11:55
Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay... Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay... 11:55
MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? 11:27
Daha Eski
Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 11:18
Alperen'den "double-double" Alperen'den "double-double" 11:17
Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman? Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman? 11:00
Mourinho derbinin planını belirledi! Mourinho derbinin planını belirledi! 10:45
Milan Skrtel'den derbi paylaşımı! Milan Skrtel'den derbi paylaşımı! 10:40
Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? 10:40