MSÜ sınav giriş belgesi sorgula 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu! Sınav giriş yeri öğrenme ekranı

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2025 | ÖSYM, MSÜ sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen binlerce adayın katılacağı sınava giriş belgeleri, ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak. İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgula 2025, Sınav giriş yeri öğrenme ekranı ve detaylar...

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MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "23 Şubat'ta uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, 'Sınava Giriş Belgesi'ne, ÖSYM'nin resmi internet adresinden 13 Şubat tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.

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2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM bilgilerine göre MSÜ geç başvurular 30 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek. 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında 2025-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (30 Ocak 2025 tarihinde) 2025-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (30 Ocak 2025 tarihinde) sadece ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile %50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 12.50'de son erecek.