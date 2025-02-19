Kar tatili olan iller 19 Şubat 2025 | Bugün okul var mı, hangi illerde okullar tatil?

Kar tatili olan iller 19 Şubat 2025 | Yeniden mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte bazı illerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan radar görüntüleri ve hava durumu raporuna göre Valilikler, okulların da tatil olup olmayacağı belirlerken öğrenci ve veliler, "Kar tatili olan iller 19 Şubat 2025 | Hangi illerde okullar tatil edildi?" sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

19 ŞUBAT BUGÜN OKUL VAR MI, HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği vurgulandı.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BASIN DUYURUSU Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 19 Şubat 2025 tarihinde günün ilk saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımdaki aksamalardan dolayı meydana gelebilecek can ve mal güvenliğine… pic.twitter.com/BjUa4xsiT2 — Gümüşhane Valiliği (@Ghanevalilik) February 18, 2025

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği vurgulandı.

AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya'da olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde beklenen kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Alaca ve Ortaköy ilçelerindeki bütün okullarda, Osmancık ilçesinde de taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından hıfzıssıhha kurullarınca bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı. Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Ortaköy Kaymakamlığı da ulaşımda aksama yaşanan ilçede okulların 19 Şubat'ta 1 gün süreyle tatil edildiğini belirtti. Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitim veren okullarla köy okullarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'nun 7 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

Küre, Azdavay ve Devrekani kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi. Şenpazar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar yağışı nedeniyle İnebolu ilçesinin tamamında, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kar yağışının duracağı ancak hava sıcaklıklarının eksi 11 dereceye kadar düşeceği, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riskinin artacağı ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkisini göstereceği belirtildi. Bu kapsamda; ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar, düşük hava sıcaklıkları ve buzlanma sebebiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/ özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, kuran kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 14 Şubat'ta eğitime il genelinde ara verildiği açıklandı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi, özel okul ve kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın da tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartları devam etmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava şartlarına bağlı olarak yoğun kar yağışı buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Bingöl merkez ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi 1 gün daha uzatılmıştır. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle 15 ilçede bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile eğitime 1 gün ara verilen ilçeleri ve okulları duyurdu. Alaçam ilçesinde taşıma merkezi köy okullarında ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarda eğitime ara verilirken, ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler de izinli sayılacaklar. Asarcık ilçesindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Atakum ilçesinde Sarayköy İlk ve Ortakokulu ile Özeren İlk ve Ortaokulu'nda, Ayvacık ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Bafra ilçesinde taşıma merkezlerinden Ortadurak, Müstecep İlk ve Ortaokulu, Kolay Anadolu Lisesi, Kolay Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu'nda eğitim-öğretime ara verildi. Bafra ilçesinde Osmanbeyli Özel Eğitim Uygulama Okulu'na Alaçam, Aşağı Koçlu; Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu'na Aydınpınar ve Çetirlipınar; Seyhulas Özel Eğitim Meslek Okulu'na Yakakent Asmapınar, Alaçam Etyemez, Mustafa Erdin İlk ve Ortaokulu'na Azay-Barış mahallelerinden, ayrıca Kanlıgüney, Paşaşeyh, Müstecep, Kolay, Eynegazi, İlyaslı, Kanberli, Türkköyü, Dikencik, Darboğaz, Köseli mahallelerinden ilçe merkezine gelen taşımalı ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile ilçe merkezine kırsal mahallelerden taşıma yoluyla eğitime gelen öğrenciler çarşamba günü izinli sayılacaklar.

Canik ilçesinde taşıma merkezi köy okullarında ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarında (özel eğitim öğrencileri de dahil) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.

İlimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Şubat Çarşamba (yarın) gününe ilişkin eğitim-öğretim durumu 👇 🔗https://t.co/v0Oyf6aFQo pic.twitter.com/pZxUocYwRU — Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü (@samsunmem) February 18, 2025

Çarşamba ilçesinde birleştirilmiş sınıflı ilkokullarından Köroğlu İlkokulu, Köroğludamat İlkokulu, Karakaya İlkokulu ve taşıma merkezi olan Gülören İlkokulu, Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu, Kabaceviz İlk ve Ortaokulu, Ağcagüney Anadolu Lisesi, Ağcagüney İlkokulu ve Ağcagüney Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu tatil edilirken, Bezirgan, Gülören, Koldere, Köroğlu, Karakaya, Ulupınar, Ağcagüney, Gökçeçakmak, Porsuk, Yeşildere ve Selimiye mahallelerinden gelen özel eğitim öğrencileri de izinli sayılacak.

Havza ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, İlkadım ilçesinde Toybelen İlk ve Ortaokulu, Çatkaya İlk ve Ortaokulu ve tüm resmi taşıma merkezi özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim öğretime ara verildi. Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Tekkeköy ilçesinde taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarında (özel eğitim öğrencileri de dahil) eğitim öğretime 1 gün ara verilirken, Tekkeköy ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Terme ilçesinde Ambartepe İlk ve Ortaokulu'nda eğitim-öğretime 1 gün ara verilirken, taşıma yoluyla Ambartepe, Kesikkaya, Uludere, Örencik mahallelerinden ilçe merkezindeki ortaöğretim kurumlarına gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Yakakent ilçesinde Büyük Kırık Karaaba İlk ve Ortokulu'nda eğitime ara verilirken, ilçe genelinde taşıma yoluyla eğitime devam eden öğrenciler izinli sayılacak.