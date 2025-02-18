ASKİ su kesintisi 18 Şubat | Ankara su kesintisi Keçiören, Etimesgut, Pursaklar, Yenimahalle, Pursaklar, Beypazarı

Ankara su kesintisi 18 Şubat 2025 | Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara'nın Keçiören, Etimesgut, Pursaklar, Yenimahalle, Pursaklar ve Beypazarı ilçelerinde bazı mahallelerde planlı su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda ASKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 18 Şubat 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte ASKİ Ankara 18 Şubat Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ANKARA SU KESİNTİSİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETİMESGUT su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.02.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesin de sıfır basınç testi uygulamasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Eryaman Mahallesinin bir kısmı, Yeşilova Mahallesinin bir kısmı

YENİMAHALLE su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 19:00:00

Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle Yenimahalle istasyonumuz faaliyetini durdurmuş olup, bazı Mahallelerimizde su kesintisi yaşanmıştır. Çalışma Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ , AVCILAR MAHALLESİ , KAYALAR MAHALLESİ, KALETEPE MAHALLESİ, BURÇ MAHALLESİ, BARIŞTEPE MAHALLESİ,PAMUKLAR, ESENTEPE, ERGENEKON, AŞAĞI YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR, SERHAT MAH, İVEDİK OSB, OSTİM OSB, ANADOLU MAH, ÇARŞI MAH,

KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 19:00:00

Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etlik ,Ayyvalı ,Aşağı Eğlence ,Emrah İncirli, Sancak Tepe ,Şehit Kubilay , Yükseltepe ,Esentepe ,Yayla ,Kuşçağız ,Pınarbaşı Uyanış ,Tepebaşı, Yeşilöz ,Yeşiltepe ,Kamil Ocak , Çladıran ,Aktepe ,Köşk ,23 Nisan ,Bademlik ,Ufuktepe ,Kanuni ,Atapark, Bağlarbaşı ,Adnan ,Menderes, Basınevleri Mahalleleri.

PURSAKLAR su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.02.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 13:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Mimar Sinan mahallesi Sedef sokak içerisinde oluşan içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi Bir Kısmı -Pursaklar Yunus Emre mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.02.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi M.Cengiz ÖZALP Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi M.Cengiz ÖZALP Caddesi Ve Civarı

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