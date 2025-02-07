TV8 CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Milli maç canlı | TV8 canlı yayın

TV8 CANLI İZLE | TV 8, eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile Türkiye'nin sevilen kanalları arasındaki yerini koruyor. Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden TV 8 özellikle Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef, O Ses Türkiye gibi yarışma programlarıyla seyirciyi ekran başına kilitliyor. TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2025 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.
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UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal
TV 8 YARIŞMALARI
Survivor
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Parola Parola
Çarkıfelek
Cevap Ver Türkiye
O Ses Türkiye
Doya Doya Moda
TV 8 PROGRAMLARI
Aramızda Kalmasın
Gazete Magazin
8'de Sa��lık
Gençlik Rüzgarı
Survivor Panorama
Survivor Ekstra
Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
Türkiye'nin Doktorları
Bir Yemek Olsan
10 Yaş Genç
TV 8 DİZİLERİ
Aşka Düşman
Tuzak
Yazgı
Canım Annem
Kadere Karşı
Kırmızı Oda
Annenin Sırrıdır Çocuk
Doğduğun Ev Kaderindir
Maral: En Güzel Hikayem