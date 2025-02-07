TV8 CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Milli maç canlı | TV8 canlı yayın

TV8 CANLI İZLE | TV 8, eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile Türkiye'nin sevilen kanalları arasındaki yerini koruyor. Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden TV 8 özellikle Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef, O Ses Türkiye gibi yarışma programlarıyla seyirciyi ekran başına kilitliyor. TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2025 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.

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TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

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TV 8 YARIŞMALARI

MasterChef Türkiye

Survivor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Parola Parola

Çarkıfelek

Cevap Ver Türkiye

O Ses Türkiye

Doya Doya Moda

TV 8 PROGRAMLARI

Aramızda Kalmasın

Gazete Magazin

8'de Sa��lık

Gençlik Rüzgarı

Survivor Panorama

Survivor Ekstra

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

Türkiye'nin Doktorları

Bir Yemek Olsan

10 Yaş Genç

TV 8 DİZİLERİ

Aşka Düşman

Tuzak

Yazgı

Canım Annem

Kadere Karşı

Kırmızı Oda

Annenin Sırrıdır Çocuk

Doğduğun Ev Kaderindir

Maral: En Güzel Hikayem

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