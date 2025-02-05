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Haberler Haberler İstanbul'da hangi ilçelere kar yağacak? | MGM tek tek sıraladı: İşte kar altında kalacak ilçeler

İstanbul'da hangi ilçelere kar yağacak? | MGM tek tek sıraladı: İşte kar altında kalacak ilçeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un arka arkaya yaptığı uyarılarla birlikte İstanbul, kar haftasına giriş yaptı. Hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte, Sibirya'dan gelen soğukların ülkede kar yağışına neden olacağı belirtilirken uzmanlar, İstanbul'da kar altında kalacak ilçeleri açıkladı. İşte 'İstanbul'da hangi ilçelere kar yağacak?' sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 08:42 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 09:00
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İstanbul'da hangi ilçelere kar yağacak? | MGM tek tek sıraladı: İşte kar altında kalacak ilçeler

İstanbul'da bir anda düşen hava sıcaklıklarının sebebi Sibirya kökenli soğuk hava dalgası olarak açıklandı. Cumartesi gününe kadar etkisini gösteren 'yaz havası' Pazartesi gününden itibaren yerini 'kar soğuğu'na bıraktı. Ani sıcaklık düşüşleriyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan uyarılar peş peşe gelirken 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren megakentte kar yağışı beklendiği kaydedildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU 4 ŞUBAT SALI

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde hissedilir derecede düşen sıcaklık, yüksek nemle birlikte etkili olacak. Ortalama rüzgar hızının saatte en düşük 21 km; maksimum rüzgarın ise en yüksek 54 km hızla esmesi beklenen megakentte, gün içinde havanın çok bulutlu ve yer yer yağışlı olacağı kaydedildi. Çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması beklenen İstanbul'da Perşembe günü de devam edecek kar, Cuma gününden itibaren yerini sağanak yağmura bırakacak.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgiye göre, İstanbul'un yüksek ilçelerinde yoğun kar yağışı görülürken, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Megakent ile birlikte Marmara Bölgesi'ndeki çevre iller olan Sakarya, Bursa ve Yalova'da sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Bilecik ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Kar yağışı beklenen ilçeler: Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye.

Karla karışık yağmur beklenen ilçeler: Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu.

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