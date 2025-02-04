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Haberler Haberler Son dakika deprem! Ege beşik gibi sallanıyor! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (6 Şubat 2025)

Son dakika deprem! Ege beşik gibi sallanıyor! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (6 Şubat 2025)

Son dakika deprem 4 Şubat Salı | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 4 Şubat 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 08:20 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 08:30
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Son dakika deprem! Ege beşik gibi sallanıyor! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (6 Şubat 2025)

SON DAKİKA DEPREM 4 ŞUBAT | Ege'de arka arkaya meydana gelen depremler nedeniyle arama motorlarında deprem araştırmaları hız kazandı. Son 2 gündür yaşanan ve çoğunun şiddeti 4'ün üzerinde olan sarsıntıların ardından Yunanistan teyakkuza geçerken Santorini, Anafi, Ios ve Amorgos adalarında alınan acil durum önlemleri alındığı bildirildi, okullar tatil edildi. AFAD ise bölgede son birkaç günde 400'den fazla depremin meydana geldiğini belirterek vatandaşları uyardı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden en güncel bilgiler...

AFAD'DAN VATANDAŞLARA UYARI

AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde 400'ün üzerinde deprem meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri paylaştı:

Ege Denizi'nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 4️⃣0️⃣0️⃣'ün üzerine çıkmıştır.

▪️ Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir.

▪️ Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir.

▪️ Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir.

▪️ 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır.

▪️ Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği #AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.

⚠️ Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

4 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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