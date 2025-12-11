TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını şifresiz olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı yayın seçeneklerini yakından araştırıyor. Özellikle Brann–Fenerbahçe maçı yayın akışı gündemdeki yerini korurken, "TRT 1 şifresiz nasıl izlenir?" sorusu da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, TRT 1 nasıl canlı izlenir? İşte, 2025 TRT 1 canlı yayın bilgileri...

TRT 1 NASIL CANLI İZLENİR?

Türkiye'nin yayıncılık tarihinde özel bir yere sahip olan TRT 1, yalnızca televizyon ekranlarından değil, pek çok dijital platformdan da kesintisiz şekilde izlenebiliyor. Akıllı televizyonlardan tabletlere, bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar geniş bir cihaz yelpazesinde erişilebilir olması, kanalı her an her yerde ulaşılabilir kılıyor. İnternet üzerinden sunduğu dijital yayın avantajıyla da milyonlarca izleyiciye şifresiz ve kaliteli içerik sunmaya devam eden TRT 1, hem geleneksel hem dijital izleme alışkanlıklarını bir arada buluşturan önemli bir adres olmayı sürdürüyor.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'te oynanacak Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE

SAMSUNSPOR-AEK ATİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında oynanacak Samsunspor-AEK Atina maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-AEK Atina maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

11 ARALIK PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

11 Aralık 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı şöyle:

05.23 İstiklal Marşı

05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.15 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 Samsunspor-AEK Atina | UEFA Konferans Ligi

23.00 Brann-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi

01.00 Teşkilat

03.40 Seksenler

04.30 Lingo Türkiye