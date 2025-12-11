TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını şifresiz olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı yayın seçeneklerini yakından araştırıyor. Özellikle Brann–Fenerbahçe maçı yayın akışı gündemdeki yerini korurken, "TRT 1 şifresiz nasıl izlenir?" sorusu da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, TRT 1 nasıl canlı izlenir? İşte, 2025 TRT 1 canlı yayın bilgileri...
TRT 1 NASIL CANLI İZLENİR?
Türkiye'nin yayıncılık tarihinde özel bir yere sahip olan TRT 1, yalnızca televizyon ekranlarından değil, pek çok dijital platformdan da kesintisiz şekilde izlenebiliyor. Akıllı televizyonlardan tabletlere, bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar geniş bir cihaz yelpazesinde erişilebilir olması, kanalı her an her yerde ulaşılabilir kılıyor. İnternet üzerinden sunduğu dijital yayın avantajıyla da milyonlarca izleyiciye şifresiz ve kaliteli içerik sunmaya devam eden TRT 1, hem geleneksel hem dijital izleme alışkanlıklarını bir arada buluşturan önemli bir adres olmayı sürdürüyor.
BRANN-FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'te oynanacak Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR-AEK ATİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında oynanacak Samsunspor-AEK Atina maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-AEK Atina maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025
TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
11 ARALIK PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
11 Aralık 2025 Perşembe TRT 1 canlı yayın akışı şöyle:
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.15 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 Samsunspor-AEK Atina | UEFA Konferans Ligi
23.00 Brann-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi
01.00 Teşkilat
03.40 Seksenler
04.30 Lingo Türkiye