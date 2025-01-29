ŞABAN AYI TARİHİ 2025 | Şaban ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? - Diyanet dini günler takvimi

On bir ayın sultanına sayılı günler kala Ramazan'a bir adım daha yaklaşıldığının belirtisi olan Şaban ayı için araştırmalar başladı. Mart ayının ilk gününde eda edilmeye başlanacak olan Ramazan'dan önce arama motorlarında 'Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayı ne zaman başlayacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep ayının 30 Ocak'ta sona ermesiyle birlikte üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı eda edilecek.

Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü ise başlayacak.

ŞABAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İslamiyet için Şaban ayı mübarek kabul edilmekle birlikte bu ayda pek çok hayır işi yapmak ve ek ibadetlerle manevi anlamı güçlendirmek önemlidir. İşte Şaban Ayı'nda yapılabilecek bazı ibadetler:

Oruç Tutmak

Şaban Ayı'nda nafile oruç tutmak, Ramazan Ayı'na manevi bir hazırlık olarak kabul edilir. Ancak, bu oruçlar farz oruçlar gibi değildir ve isteğe bağlıdır.

Nafile Namazları Kılmak

Ek olarak nafile gece namazları kılmak, bu ayın manevi değerini artırabilir. Gece namazları, Tahajjud veya Duha namazları gibi çeşitli isimlerle anılır.

Kur'an Okuma

Şaban Ayı, Kur'an'ın daha fazla okunması ve üzerinde düşünülmesi için bir fırsat olarak görülür. Müslümanlar, bu ayda Kur'an'ı daha fazla okuyarak manevi bir bağ kurmaya çalışabilirler.

Salih Ameller

Sadaka vermek, hayır işleri yapmak, aile ve komşularla ilişkileri güçlendirmek gibi salih amellerde bulunmak, bu ayın manevi atmosferine katkı sağlayabilir.

Tevbe ve İstiğfar

Geçmiş günahlarından tövbe etmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek, bu ayın manevi atmosferini güçlendirebilir.

2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)