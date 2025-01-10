  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'den stoper hamlesi!
G.Saray'a 1.97'lik dev forvet!
DİĞER
Zembilli'de kasabayı yasa boğan haber
DEM Parti'ye terör soruşturması! Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve yardımcısı gözaltına alındı
Yazarlardan maç değerlendirmesi
Aslan'dan orta sahaya yerli takviyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazarlardan maç değerlendirmesi Yazarlardan maç değerlendirmesi 08:47
Bugün hangi maçlar var? 10 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 10 Ocak Cuma 08:39
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! 01:25
Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! 01:25
Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! 01:25
G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! 01:25
Daha Eski
F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! 01:25
F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! 01:24
Icardi'nin yeni aşkı gündemde! Icardi'nin yeni aşkı gündemde! 01:24
G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı 01:24
Talisca kadroda yer almadı! Talisca kadroda yer almadı! 01:24
Napoli G.Saray'a bela oldu! Napoli G.Saray'a bela oldu! 01:24