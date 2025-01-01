  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem son dakika! | 1 Ocak deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem son dakika! | 1 Ocak deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 1 Ocak Çarşamba | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 1 Ocak 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem son dakika! | 1 Ocak deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 1 OCAK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 1 Ocak Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

1 OCAK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

REKLAM - Türk Tıbbi Onokolji Derneği
G.Saray'a 42 Milyon Euro'luk yıldız!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Yeni yıla damga vuran o anlar
CANLI | Galata'da tarihi Gazze mitingi! İsrail vahşetine karşı dünya uyandırılacak
Cimbom'a flaş isim! İşte Mertens'in yeni veliahtı
Pellegrini G.Saray kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Danilo sürprizi! G.Saray'dan Danilo sürprizi! 00:24
Yunus Akgün'e 4 talip birden! Yunus Akgün'e 4 talip birden! 00:24
İşte 2024'ün en çok gelişim gösteren teknik direktörleri! İşte 2024'ün en çok gelişim gösteren teknik direktörleri! 00:24
Pellegrini G.Saray kararını verdi! Pellegrini G.Saray kararını verdi! 00:24
F.Bahçe'nin transferde 'Son' bombası! F.Bahçe'nin transferde 'Son' bombası! 00:24
Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra... Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra... 00:24
Daha Eski
F.Bahçe'den savunmaya flaş aday! F.Bahçe'den savunmaya flaş aday! 00:24
Nelsson G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson G.Saray'dan ayrılacak mı? 00:24
Fatih Terim'e İtalya'dan yıldız orta saha! Fatih Terim'e İtalya'dan yıldız orta saha! 00:24
F.Bahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! F.Bahçe'de o isim takımdan ayrılıyor! 00:24
Cimbom'a transferde 3 müjde birden Cimbom'a transferde 3 müjde birden 00:24
F.Bahçeli yıldıza teklif yağıyor! F.Bahçeli yıldıza teklif yağıyor! 00:24