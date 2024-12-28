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Haberler Haberler Tarım Kredi'de yılın son fırsatları | 28 - 31 Aralık indirim kataloğu

Tarım Kredi'de yılın son fırsatları | 28 - 31 Aralık indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yılın son indirimli kataloğunu yayımladı. Yüzlerce yerli üründe sunduğu kaliteyi en uygun fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'de bu hafta sonu da yok yok! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 28 - 31 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 09:30
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Tarım Kredi'de yılın son fırsatları | 28 - 31 Aralık indirim kataloğu

Uni Baby Bebek Kolonyası 150 ml: 46,90 TL
Dalin Şampuan Klasik 700 ml: 84,90 TL
Elit Dev Havlu: 31,90 TL
Elit KArton Bardak 20'li: 12,90 TL
Clea Islak Havlu 90'lı: 19,90 TL
Selpak Peçete Extra 20'li: 13,90 TL
Elit Peçete 200'lü: 17,90 TL

Tarım Kredi'de yılın son fırsatları | 28 - 31 Aralık indirim kataloğu

Didi Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L: 38,90 TL
TK %100 Meyve Suyu Çeşitleri 1L: 39,90 TL
Benorganik Meyve Suyu Çeşitleri 946 ml: 69,90 TL
Kızılay Doğal Maden Suyu 6'lı 200 ml: 31,90 TL
Arko Nem Classic Krem Naturel, Sotf Touch: 84,90 TL

Tarım Kredi'de yılın son fırsatları | 28 - 31 Aralık indirim kataloğu

TK Ay Çekirdeği 500 g: 62,90 TL
TK Kabak Çekirdeği Çiğ: 67,90 TL
TK Kabak Çekirdeği Kavrulmuş: 69,90 TL
TK Doypack Karışık Kuruyemiş 200 g: 87,90 TL
TK Altın Filiz Çay 1 kg: 154,90 TL

Tarım Kredi'de yılın son fırsatları | 28 - 31 Aralık indirim kataloğu

Ülker Çokoprens 300 g: 34,90 TL
Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi 50 g: 11,45 TL
TK Sade Mısır ve Pirinç Patlağı 64 g: 11,45 TL

Tarım Kredi'de yılın son fırsatları | 28 - 31 Aralık indirim kataloğu

TK Çiçek Balı 450 g: 99 TL
Master Potato Çeşitleri 160 g: 59,90 TL
Cipso Çeşitleri 104 g: 27,50 TL

Tarım Kredi'de yılın son fırsatları | 28 - 31 Aralık indirim kataloğu

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