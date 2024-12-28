Tarım Kredi'de yılın son fırsatları | 28 - 31 Aralık indirim kataloğu

Uni Baby Bebek Kolonyası 150 ml: 46,90 TL
Dalin Şampuan Klasik 700 ml: 84,90 TL
Elit Dev Havlu: 31,90 TL
Elit KArton Bardak 20'li: 12,90 TL
Clea Islak Havlu 90'lı: 19,90 TL
Selpak Peçete Extra 20'li: 13,90 TL
Elit Peçete 200'lü: 17,90 TL
Uni Baby Bebek Kolonyası 150 ml: 46,90 TL
Didi Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L: 38,90 TL
TK %100 Meyve Suyu Çeşitleri 1L: 39,90 TL
Benorganik Meyve Suyu Çeşitleri 946 ml: 69,90 TL
Kızılay Doğal Maden Suyu 6'lı 200 ml: 31,90 TL
Arko Nem Classic Krem Naturel, Sotf Touch: 84,90 TL
TK Ay Çekirdeği 500 g: 62,90 TL
TK Kabak Çekirdeği Çiğ: 67,90 TL
TK Kabak Çekirdeği Kavrulmuş: 69,90 TL
TK Doypack Karışık Kuruyemiş 200 g: 87,90 TL
TK Altın Filiz Çay 1 kg: 154,90 TL