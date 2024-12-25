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Haberler Haberler GSS primi ne kadar oldu 2025? Aylık, yıllık, isteğe bağlı en düşük, en yüksek sigorta primi kaç TL?

GSS primi ne kadar oldu 2025? Aylık, yıllık, isteğe bağlı en düşük, en yüksek sigorta primi kaç TL?

Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Yüzde 30 zam yapılan asgari ücretin değişmesiyle birçok kalemde hesaplamalar yeniden yapılırken bu alanlardan birisi de Genel Sağlık Sigortası (GSS) oldu. Peki 2025 GSS primi ne kadar oldu? Aylık, yıllık, isteğe bağlı en düşük, en yüksek sigorta primi kaç TL? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 14:02 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 14:10
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GSS primi ne kadar oldu 2025? Aylık, yıllık, isteğe bağlı en düşük, en yüksek sigorta primi kaç TL?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti net 22 bin 104 TL olarak açıkladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren asgari ücrete güncelleme gelirken GSS piriminden işsizlik maaşına, stajyer maaşından BES kesintisine birçok kalemde tutarlar yeniden hesaplandı. İşte detaylar...

2025 AYLIK GSS PRİMİ KAÇ TL?

Aylık GSS primi 2024 yılında 600,8 TL olarak ödeniyordu. 2025 zammıyla birlikte aylık GSS primi 781,04 TL oldu.

2025 YILLIK GSS PRİMİ KAÇ TL?

Yıllık GSS primi 2024 yılında 7200,72 TL olarak ödeniyordu. 2025 zammıyla birlikte yıllık GSS primi 9.360,93 TL oldu.

2025 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK KAÇ TL?

İsteğe bağlı sigorta primi 2024 yılında en düşük 6400,8 TL iken en yüksek ise 48.006,05 TL olarak ödeniyordu. 2025 zammıyla birlikte steğe bağlı sigorta primi en düşük 8.321,04 en yüksek ise 62.407,86 TL oldu.

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