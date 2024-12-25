31 Aralık'ta AVM'ler açık mı? Kaça kadar? - 31 ARALIK 2024 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

31 ARALIK AVMLER TATİL Mİ 2024? | 2025'e sayılı günler kala yılbaşı planları yapıldı. Yeni yılı sevdikleriyle birlikte karşılayacak olanlar bazı mekanların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Arama motorlarında sorgulanan '31 Aralık avmler tatil mi 2024? 31 Aralık Pazar alışveriş merkezleri çalışacak mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

31 ARALIK PAZAR AVMLER ÇALIŞACAK MI?

31 Aralık resmi tatil değildir. Dolayısıyla 31 Aralık Pazar günü yarım gün ya da tam gün tatil olmayacak. 31 Aralık'ta AVM'ler de diğer kurum ve kuruluşlar gibi normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Ülkedeki birçok iş yerinin, okulların ve kamu kurumlarının kapalı olduğu resmi tatillerde, özel sektörde çalışanlar işverenin politikalarına ve sektöre bağlı olarak çalışabilir.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi

📅Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı (yarım gün- öğleden sonra tatil)

📅Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

📅Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı:16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı