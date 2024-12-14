  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Gram altın fiyatları 14 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Gram altın fiyatları 14 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 14 Aralık Cumartesi 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 07:20 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın fiyatları 14 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Canlı altın fiyatları 14 Aralık | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Aralık Cumartesi 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

14 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 34,91 (Alış) - 34,97 (Satış)

EURO: 36,70 (Alış) - 36,74 (Satış)

STERLİN: 43,93 (Alış) - 44,15 (Satış)

1 DOLAR = 34,97 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉14 Aralık Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.974,94₺

Gram altın satış: 2.975,32₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.887,00₺

Çeyrek altın satış: 4.955,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.803,00₺

Yarım altın satış: 9.910,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.547,00₺

Tam altın satış: 19.745,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.075,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.378,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.058,00₺

Ata altın satış: 20.260,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Aralık Cumartesi günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
G.Saray Davinson'un partnerini buldu! İşte Cimbom'un yeni jokeri
DİĞER
Ünlü oryantal Asena'nın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı! Eşinden milyonluk hediye
Esad'ın kaçışında yeni detaylar ortaya çıktı: Ailesini bile kandırmış!
Osimhen'de flaş gelişme! Trabzonspor maçında...
Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Başakşehir'i yenerse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TOGG Bursa’ya sponsor oldu TOGG Bursa’ya sponsor oldu 01:02
Tarzan’dan altın vuruş Tarzan’dan altın vuruş 00:59
Adana fırtınası Adana fırtınası 00:58
Sahasında da Paşa Sahasında da Paşa 00:58
Bodrum mutlu Bodrum mutlu 00:57
Anadolu Efes Ataman’ın PANA’sına acımadı: 93-67 Anadolu Efes Ataman’ın PANA’sına acımadı: 93-67 00:54
Daha Eski
Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük 00:16
Ergin Ataman: Berbat bir basketbol oynadık Ergin Ataman: Berbat bir basketbol oynadık 00:16
Mijatovic: Kendimize inanmaya devam etmeliyiz Mijatovic: Kendimize inanmaya devam etmeliyiz 00:16
Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük 00:15
G.Saray Bursa'da farklı kazandı! G.Saray Bursa'da farklı kazandı! 00:14
Demirel'den transfer açıklaması! "Sadece F.Bahçe değil..." Demirel'den transfer açıklaması! "Sadece F.Bahçe değil..." 00:14