Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, ülkemizde 1981'den beri çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı? 24 Kasım 2024 hangi güne denk geliyor?

24 Kasım 2024 hangi güne denk geliyor?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü pazar gününe denk geliyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı?

Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Ayrıca bu sene öğretmenler günü pazar gününe denk geliyor. Hafta içine denk geldiği günlerde okul olurken bu yıl pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla okullar kapalı olacak.