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Haberler Haberler YKS tarihi belli oldu! Son dakika 2025 AYT, TYT, YDT sınav ve başvuru tarihleri

YKS tarihi belli oldu! Son dakika 2025 AYT, TYT, YDT sınav ve başvuru tarihleri

Milyonlarca adayın beklediği üniversiteye giriş sınavı olan YKS için başvuru ve oturum tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin açıkladığı son dakika bilgisine göre, 2025 YKS oturumları için başvuru ve sınav tarihleri netleşirken arama motorlarında sorgulanan '2025 YKS oturum ve başvuru tarihleri ne zaman? YKS ne zaman yapılacak?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 12:30
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YKS tarihi belli oldu! Son dakika 2025 AYT, TYT, YDT sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından her yıl milyonlarca üniversite adayına yönelik düzenlenen YKS için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenen YKS sınavları hakkında yapılan açıklamanın ardından arama motorlarında '2025 YKS oturum ve başvuru tarihleri' en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar..

2025 YKS (AYT-TYT) NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.

2025-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! 2025 KPSS, YKS, ALES, DGS sınavları ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri Devamını Oku BUNU DA OKU

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