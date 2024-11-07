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Haberler Haberler Pastırma sıcakları bu yıl ne zaman? - Pastırma sıcağı nedir, ne demek?

Pastırma sıcakları bu yıl ne zaman? - Pastırma sıcağı nedir, ne demek?

Yaz aylarının dışında sonbaharın belli dönemlerinde de mevsim normallerinin üstünde sıcaklık artışı meydana gelebilir. Pastırma sıcakları her yıl bazı tarihlerde görülür. Peki, Pastırma sıcakları bu yıl ne zaman? - Pastırma sıcağı nedir, ne demek? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 21:10
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Pastırma sıcakları bu yıl ne zaman? - Pastırma sıcağı nedir, ne demek?

Kasım ayının gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları düştü, akıllara pastırma sıcakları geldi. Vatandaşlar Pastırma sıcakları bu yıl ne zaman? - Pastırma sıcağı nedir, ne demek? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Güncel bilgileri sizler için derledik.

PASTIRMA SICAĞI NEDİR, NE DEMEK?

"Pastırma sıcakları" terimi sadece yaz aylarında değil, aynı zamanda sonbaharın başlarına da denk gelebilen bir hava olayını tanımlar. Sonbaharda, özellikle Ekim ve Kasım aylarında, bazı yıllarda yaz sıcaklıklarının bir süre daha devam etmesiyle ortaya çıkan bu yüksek sıcaklıklar, halk arasında "pastırma sıcakları" olarak adlandırılır.

Bu sıcak hava dalgası, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanmasına yol açar ve bazen Ekim ayında dahi sıcaklıklar 30 dereceyi aşabilir. Bu durum, yazın son demlerinin ve sonbaharın başlangıcındaki geçiş dönemiyle ilgilidir. Pastırma sıcakları, genellikle birkaç gün sürebilir ve ardından daha serin hava koşulları gelir.

Bu terim, pastırma etinin sonbahar aylarında güneşte kurutulması süreciyle de bağlantılıdır. Yani pastırmanın yapıldığı dönemle benzer bir sıcaklık özelliği taşıyan bu durum, hem iklimsel hem de kültürel bir çağrışım yapar.

PASTIRMA SICAKLARI BU YIL NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları genellikle sonbaharın ortalarında, Ekim sonu ile Kasım ortası arasında yaşanır. Türkiye'de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gerçekleşir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pastırma sıcakları birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir ve bu süreçte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder.

Bu yıl pastırma sıcaklarının olmayacağını belirten uzmanlar önümüzdeki haftalarda kar yağışı görülme ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtti.

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