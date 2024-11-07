  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler KPSS İPTAL EDİLEN SORULAR | 2024-KPSS Lisans hangi sorular iptal edildi? Kaç soru hatalı? - ÖSYM AÇIKLAMA

KPSS İPTAL EDİLEN SORULAR | 2024-KPSS Lisans hangi sorular iptal edildi? Kaç soru hatalı? - ÖSYM AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan son açıklamaya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 4 soru iptal edildi. Adaylar ise yoğun bir şekilde 2024-KPSS Lisans hangi sorular iptal edildi? Kaç soru hatalı? sorgularına başladı. ÖSYM açıklamasıve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 17:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS İPTAL EDİLEN SORULAR | 2024-KPSS Lisans hangi sorular iptal edildi? Kaç soru hatalı? - ÖSYM AÇIKLAMA

2024-KPSS Lisans sınavında bazı sorular iptal edildi. ÖSYM konuyla ilgili güncel açıklama duyurusu paylaşırken adaylar da araştırmalara başladı. Peki, 2024-KPSS Lisans hangi sorular iptal edildi? Kaç soru hatalı? Detayları sizler için derledik.

2024-KPSS HANGİ SORULAR İPTAL EDİLDİ?

ÖSYM, 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. soruların yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesinin yapıldığını duyurdu. Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"DUYURU

(07 Kasım 2024) 2024-KPSS Lisans: Yeniden Değerlendirme Sonuçları

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapılmıştır.

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte F.Bahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i
F.Bahçe'den sürpriz görüşme! Tottenham'ın yıldızı kiralanacak
DİĞER
Trendyol Süper Lig'in en formda kalecileri belli oldu! Yıldız eldiven zirvede yer aldı...
Narin Güran cinayetinde hesap vakti: Anne Yüksel Güran'ın ilk sözleri... Nezat Bahtiyar'ı işaret etti: Namusuma leke sürdüler
G.Saray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı
Mourinho için ağır sözler! "Bu kadar gürültü yapmasının sebebi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Avrupa maçı yayın bilgileri! Fenerbahçe Avrupa maçı yayın bilgileri! 17:36
Mbappe'ye Fransa Milli Takımı'ndan şok haber! Mbappe'ye Fransa Milli Takımı'ndan şok haber! 16:29
G.Saray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı G.Saray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı 16:17
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü duyurdu! Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü duyurdu! 16:02
Galatasaray - Tottenham maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Tottenham maçı yayın bilgileri! 15:44
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı 15:32
Daha Eski
Trabzonspor’da Rizespor maçı hazırlıkları Trabzonspor’da Rizespor maçı hazırlıkları 15:24
"Oyunu golle sonuçlandırabilirsek istediğimizi alırız" "Oyunu golle sonuçlandırabilirsek istediğimizi alırız" 15:20
F.Bahçe Beko LDLC Asvel'e konuk oluyor F.Bahçe Beko LDLC Asvel'e konuk oluyor 15:15
Anadolu Efes Monaco'yu ağırlıyor Anadolu Efes Monaco'yu ağırlıyor 15:13
Az Alkmaar - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Az Alkmaar - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 14:58
İngilizlerin Sara üzüntüsü! G.Saray'a transferi sonrası... İngilizlerin Sara üzüntüsü! G.Saray'a transferi sonrası... 14:51