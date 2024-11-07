KPSS İPTAL EDİLEN SORULAR | 2024-KPSS Lisans hangi sorular iptal edildi? Kaç soru hatalı? - ÖSYM AÇIKLAMA

2024-KPSS Lisans sınavında bazı sorular iptal edildi. ÖSYM konuyla ilgili güncel açıklama duyurusu paylaşırken adaylar da araştırmalara başladı. Peki, 2024-KPSS Lisans hangi sorular iptal edildi? Kaç soru hatalı? Detayları sizler için derledik.

2024-KPSS HANGİ SORULAR İPTAL EDİLDİ?

ÖSYM, 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. soruların yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesinin yapıldığını duyurdu. Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"DUYURU

(07 Kasım 2024) 2024-KPSS Lisans: Yeniden Değerlendirme Sonuçları

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapılmıştır.

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"