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HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2025 Diyanet Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Hacı adaylarının merakla takip ettiği Hac kura çekilişi için beklenen an geldi. Yüz binlerce Hacı adayı için Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2025 Hac kuralarının 31 Ekim Perşembe günü çekileceği ve Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacağı belirtildi. Peki 2025 Diyanet Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte Hac kurası canlı izleme linki...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 08:55 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 09:10
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HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2025 Diyanet Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hacı adaylarının beklediği açıklamayı yaptı. 2025'te Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar için Noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişlerinin detayları vatandaşlarla paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılacak 2025 yılı hac kurası için detayları haberimizde derledik.

2025 DİYANET HAC KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

2025 yılı hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da çekilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'ndaki kura çekimi, noter ve vatandaşlar huzurunda yapılacak. Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2025 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Ekim Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2025 HAC İBADETİ NE ZAMAN?

İslam dünyasının hac günü Kurban Bayramı'na denk gelen 10 Zilhicce'dir. Hacı olmayı arzu edenler Kurban Bayramı'ndan 3 gün önce Mekke'ye gider. Kurban Bayramı'nın öncesinde arife gününden bir gün önce Arafat'a gidilir ve orada kalınır. Bu kapsamda, 2025 yılında Hac ibadeti, 6 Haziran Cuma günü eda edilecek Kurban Bayramı'ndan 3 gün önce, yani 3 Haziran Salı 2025 tarihinde başlayacak.

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