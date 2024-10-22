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SAATLER GERİ ALINACAK MI 2024? | Bu yıl saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınıyor?

Yaz mevsiminin sona ermesi, gündüz sürelerinin kısalmasına ve insanların güneş ışığından daha az yararlanmasına sebep oluyor. Bu sebeple bazı ülkelerde kış mevsiminde, saatler 1 saat geri alınarak güneş ışığından faydalanma süresinin uzatılması hedefleniyor. Ülkemizde de uygulanan kış saati uygulaması, 2016 itibarıyla kaldırıldı ve yaz saatinin kalıcı olarak uygulanmasına karar verildi. Peki saatler geri alınacak mı? Bu yıl saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınıyor? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 09:05 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 09:20
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SAATLER GERİ ALINACAK MI 2024? | Bu yıl saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınıyor?

SAATLER GERİ ALINACAK MI 2024? | Saatlerin geri alınması, kış aylarında gün ışığı süresinin kısalması nedeniyle güneş ışığından daha fazla yararlanmayı hedefler. Enerji tasarrufuna katkıda bulunan ve günlük aktiviteleri daha uygun saatlerde gerçekleştirmeye teşvik eden bu uygulama, birçok ülkede geçerliliğini sürdürmektedir. Peki Türkiye'de bu yıl saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınıyor? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE'DE BU YIL SAATLER GERİ ALINACAK MI 2024?

Türkiye'de bu yıl saatler geri alınmayacak. 8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirildi. 2016 yılından beri Türkiye'de kış saati uygulaması kullanılmamaktadır. Dünya genelinde ise saatleri geri alma uygulamasını kullanan ülkeler, 27 Ekim Pazar gününden itibaren saatlerini 1 saat geri alacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINI KULLANAN ÜLKELER

Dünya genelinde birçok ülke ve bölge yaz saati uygulamalarını kullanmaktadır. Bu ülke ve bölgelerden bazıları şunlar:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Amerika'da birçok eyalet ve bölgeler yaz saati uygular ve sonbaharda saatleri geri alır. Bu uygulama federal bir düzenlemeye tabi olmasa da çoğu eyalette yaygındır. Türkiye - ABD arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 7 saat GERİ

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği ülkeleri, yaz saati uygulamalarını koordine eder ve yaz saati uygulamaları sırasında saatleri ileri alırken, sonbaharda geri alır. Ancak bu uygulama AB içinde 2021'den itibaren isteğe bağlı hale getirilmiştir. Türkiye - AB arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 2 saat İLERİ

KANADA

Kanada da yaz saati uygulamalarını kullanır ve saatleri geri alır. Kanada'da, farklı eyaletler ve bölgeler farklı zamanlarda bu uygulamayı yapabilir. Türkiye - KANADA arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 7 saat İLERİ

AVUSTRALYA

Bazı Avustralya eyaletleri yaz saati uygulamalarını kullanır, ancak tüm eyaletler uygulamaz. Yaz saati uygulamaları genellikle sonbaharda saatleri geri alır. Türkiye - ABD arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 8 saat GERİ

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