SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Sivas'ta deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SİVAS DEPREM SON DAKİKA | AFAD, Sivas'ta 4,7 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssü Merkez ilçesi olarak açıklanırken 10,57 km derinlikte kaydedilen sarsıntının saati ise 11.29 olarak belirtildi. Depremin ardından henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Sivas'ta 17 Ekim Perşembe günü saat 11.29'da meydana gelen depremin şiddeti 4,7 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde Sivas depreminin şiddeti 4,6 olarak güncellenirken merkez üssü ise Sivas'ın Merkez ilçesi olarak duyuruldu.

Sivas'ta 10 dakika içinde büyüklüğü 3'ün üzerinde 3 deprem daha yaşanırken AFAD, son depremin şiddetini 4,1 olarak duyurdu. Tamamı Merkez ilçede kaydedilen sarsıntıların şiddeti ve saatleri şöyle:

11:29:55 Merkez (Sivas) 4.7

11:36:03 Merkez (Sivas) 3.3

11:36:25 Merkez (Sivas) 3.1

11:39:06 11:39:06 4.1