Son dakika: Malatya'da deprem! TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun paylaşımı

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

TFF VE KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMLARI

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can kayıplarının olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/YJU7x32tel — TFF (@TFF_Org) October 16, 2024

Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun #Malatya — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 16, 2024

Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/FNBhvmiA9k — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 16, 2024

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 16, 2024