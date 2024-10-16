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Haberler Haberler

Son dakika: Malatya'da deprem! TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun paylaşımı

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedildiği öğrenildi. Depremin ardından TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor paylaşımlarda bulundu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 11:55
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Son dakika: Malatya'da deprem! TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun paylaşımı

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

TFF VE KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMLARI

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