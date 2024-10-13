BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ekim Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2

19:00 Finlandiya-İngiltere (TV 8,5)

21:45 Yunanistan-İrlanda (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 3

16:00 Kazakistan-Slovenya (TV 8,5 - Exxen)

21:45 Avusturya-Norveç (TV 8,5 - Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4

16:00 Ermenistan-Kuzey Makedonya (Exxen)

21:45 Faroe Adaları-Letonya (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 1

19:00 Lihtenştayn-Cebelitarık (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 2

19:00 Malta-Moldova (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...