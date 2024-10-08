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KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH DÖNEMİ 2024 | Ortaöğretim (lise) KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Lise mezunlarının girdiği KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Adaylar tercih dönemi ile ilgili araştırmalara başladı. Ortaöğretim (lise) KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? sorularının yanıtları merak edilirken ÖSYM son dakika güncel gelişmeleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 17:10
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KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH DÖNEMİ 2024 | Ortaöğretim (lise) KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Lise mezunlarının kamuda görev alabilmesi amacıyla düzenlenen KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi için bekleyiş sürüyor.

Peki, Ortaöğretim (lise) KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2024 Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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