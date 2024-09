🤲 CUMA HUTBESİ DİYANET PDF | 27 Eylül Cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

CUMA HUTBES─░ D─░YANET 27 EYL├ťL ­čĄ▓ Diyanet ─░┼čleri Ba┼čkanl─▒─č─▒'nca konusu belirlenerek cumaya gelen M├╝minlere cami minberinden okunan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. 27 Eyl├╝l 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu resmi internet sitesinde yay─▒mlayan Diyanet'in rehberli─činde merak edilenleri haberimizde derledik. ─░┼čte detaylar...

27 EYL├ťL CUMA HUTBES─░ KONUSU

27 Eyl├╝l 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu '┼×ahsiyetimizi ─░mar Eden Kutlu Mek├ón: Cami' olarak belirlendi.

┼×ahsiyetimizi ─░mar Eden Kutlu Mek├ón: Cami

Muhterem M├╝sl├╝manlar!

Huzur ve g├╝venin, rahmet ve bereketin kayna─č─▒ olan camiler ve mescitler; Y├╝ce Rabbimize kullu─čumuzu arz etti─čimiz, hayat rehberimiz Kur'an-─▒ Kerim'i ├Â─črendi─čimiz, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in g├╝zel ahlak─▒yla tan─▒┼čt─▒─č─▒m─▒z mabetlerdir. Cami ve mescitler, ayn─▒ safta omuz omuza durdu─čumuz, birlik ve beraberli─čimizi per├žinledi─čimiz maneviyat ocaklar─▒d─▒r. ─░nsanl─▒─č─▒ tevhide, kurtulu┼ča, hayra ve iyili─če ├ža─č─▒ran hakikat merkezleridir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurdu─ču ├╝zere, "┼×ehirlerde Allah'─▒n en ├žok sevdi─či yerler, camilerdir."

Aziz M├╝minler!

Camiler, sadece ibadetlerimizi eda etmek i├žin bir araya geldi─čimiz yerler de─čildir. Camiler; kad─▒n, erkek, gen├ž, ya┼čl─▒, herkesin ilim ve irfanla bulu┼čtu─ču, bilgi ve hikmetle yo─čruldu─ču, adalet ve merhametle ┼čahsiyetini in┼ča etti─či e─čitim yuvalar─▒d─▒r. Ecdad─▒m─▒z, camilerin bu e┼čsiz ruhundan ilham alarak muhte┼čem bir medeniyet in┼ča etmi┼čtir. Cami merkezli bu medeniyetin ├Âz├╝nde Kur'an ve s├╝nnete ba─čl─▒l─▒k vard─▒r. Vefak├ór bir e┼č, hay─▒rl─▒ bir evlat, ┼čefkatli bir anne-baba, g├╝venilir bir kom┼ču olmak; akrabay─▒, yetimi, ├Âks├╝z├╝ ve kimsesizi g├Âzetmek vard─▒r. Helalinden kazanmak, harama el uzatmamak, yanl─▒┼č ├Âl├žmemek, eksik tartmamak, kimseyi aldatmamak vard─▒r. ─░┼č ve ├žal─▒┼čma hayat─▒nda do─črulu─ču ┼čiar edinmek, kul ve kamu hakk─▒n─▒ g├Âzetmek vard─▒r. Ah├«lik gelene─činde yer ald─▒─č─▒ ├╝zere, ge├žmi┼čten g├╝n├╝m├╝ze esnaf ve zanaatk├ór aras─▒nda dayan─▒┼čma, d├╝r├╝stl├╝k, adalet, ahlak ve ├žal─▒┼čkanl─▒k gibi de─čerleri ├Âzendirmek vard─▒r.

K─▒ymetli M├╝sl├╝manlar!

Medeniyetimizin temeli, ┼čehirlerimizin kalbi olan cami ve mescitleri in┼ča etmek, tamirat ve tadilatlar─▒n─▒ yapmak M├╝sl├╝man olmam─▒z─▒n gere─čidir. Onlar─▒ tahrip etmek, onlar─▒n i├žinde ibadet yap─▒lmas─▒na engel olmak, maddi ve manevi anlamda onlar─▒ i┼člevsiz k─▒lmak ise b├╝y├╝k bir zul├╝md├╝r. Bu hususta Y├╝ce Rabbimizin uyar─▒s─▒ gayet a├ž─▒kt─▒r: "Allah'─▒n mescitlerinde O'nun ad─▒n─▒n an─▒lmas─▒na engel olan ve onlar─▒n harap olmas─▒na ├žal─▒┼čandan daha zalim kim vard─▒r!" 2 Nitekim bug├╝n Gazze'de oldu─ču gibi ┼čehirleri i┼čgal eden zalimlerin hedeflerinden biri de camiler olmu┼čtur. Bunun kar┼č─▒s─▒nda M├╝sl├╝manlara d├╝┼čen, camileri in┼ča ve ihya etmektir. Camileri ihya etmek ise onlar─▒n ilim ve irfan merkezi olma h├╝viyetlerini devam ettirmektir. Camilerde ├Â─črendi─čimiz bilgilerle hayat─▒m─▒z─▒ mamur k─▒lmak, onlardan ald─▒─č─▒m─▒z feyiz ve bereketle ─░slam'─▒ en g├╝zel ┼čekilde ya┼čay─▒p temsil etmektir.

De─čerli M├╝minler!

Binbir emekle in┼ča etti─čimiz camilerimizi cemaatsiz b─▒rakmayal─▒m. Onlar─▒ yaln─▒zl─▒─ča terk etmeyelim. Cuma ve bayram namazlar─▒nda bulu┼čtu─čumuz gibi be┼č vakit namazlar─▒m─▒z─▒ da eda etmek ├╝zere camilerde bulu┼čal─▒m, ailece camide olal─▒m. G├Âz ayd─▒nl─▒─č─▒ ├žocuklar─▒m─▒z─▒ ve gelece─čimizin teminat─▒ gen├žlerimizi camilerimizin manevi ikliminden mahrum etmeyelim. Samimi bir niyetle camiye giderken att─▒─č─▒m─▒z her ad─▒m─▒n, ge├žirdi─čimiz her saniyenin g├╝nahlar─▒m─▒z─▒n aff─▒na, yuvam─▒z─▒n huzuruna, kazanc─▒m─▒z─▒n bereketine vesile olaca─č─▒n─▒ bilelim. Unutmayal─▒m ki, tarihin her d├Âneminde oldu─ču gibi bug├╝n de, yar─▒n da M├╝sl├╝manl─▒─č─▒m─▒z─▒ muhafaza etmenin merkezleri camiler olacakt─▒r.

Aziz M├╝sl├╝manlar!

Her y─▒l 1-7 Ekim tarihleri aras─▒ Camiler ve Din G├Ârevlileri Haftas─▒ olarak kutlanmaktad─▒r. Din g├Ârevlileri; cami ve mescitlerde, Kur'an kursu ve farkl─▒ alanlarda g├Ârev yapan, toplumu din konusunda sahih ve do─čru bilgi ile ayd─▒nlatan, ┼čahsiyetimizin in┼čas─▒nda, karakterimizin imar─▒nda ve kimli─čimizin korunmas─▒nda yerleri doldurulamayacak m├╝stesna insanlard─▒r. Onlar, ├Âm├╝rlerini din hizmetine vakfetmi┼č, her ya┼čtan ve her kesimden insan─▒n manevi imar─▒n─▒ ger├žekle┼čtiren g├Ân├╝l erleridir. Bu vesileyle ge├žmi┼čten g├╝n├╝m├╝ze camilerimizin maddi ve manevi imar─▒ i├žin gayret g├Âsteren, ├Âmr├╝n├╝ din hizmetine adam─▒┼č hocalar─▒m─▒zdan, camilerimizin in┼ča ve ihyas─▒nda imk├ónlar─▒n─▒ esirgemeyen hay─▒r sahiplerinden ve b├╝t├╝n cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sa─čl─▒kl─▒ ve huzurlu bir ├Âm├╝r diliyorum.