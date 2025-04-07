  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'ya geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'ya geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe'den rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan eski futbolcusu Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 12:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'ya geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe'den rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan eski futbolcusu Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski futbolcumuz Luiz Gustavo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Daha güçlü döneceğine inanıyoruz, geçmiş olsun Gustavo!" sözlerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

G.Saray'da Sanchez için kritik karar!
Reklam-Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da Talisca şaşkınlığı! Bunu beklemiyorlardı...
CHP'nin beklediği 'İngiliz desteği' geldi! Tetiği çektiren FT, tetikçi FETÖ'nün gelini: Elif Shafak'tan "Türkiye'ye dış müdahale" çağrısı
G.Saraylı isim geldiği gibi geri dönüyor!
F.Bahçe'ye Sırp forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları 11:40
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı! 11:09
G.Saray'da Sanchez için kritik karar! G.Saray'da Sanchez için kritik karar! 10:58
Alperen Şengün'den "double-double" Alperen Şengün'den "double-double" 10:56
G.Saraylı isim geldiği gibi geri dönüyor! G.Saraylı isim geldiği gibi geri dönüyor! 10:54
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı detayları Kasımpaşa-Beşiktaş maçı detayları 10:01
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş transfer! Hayal gerçek oluyor F.Bahçe'den flaş transfer! Hayal gerçek oluyor 09:50
Transferde son durum ne? G.Saray... Transferde son durum ne? G.Saray... 09:49
"İçeride bilmediğimiz bir şeyler mi oluyor?" "İçeride bilmediğimiz bir şeyler mi oluyor?" 09:40
Bugünkü maçlar 7 Nisan Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 7 Nisan Pazartesi 2025 09:17
Mou'dan Okan Buruk açıklaması! Mou'dan Okan Buruk açıklaması! 00:34
Mourinho'dan penaltı tepkisi! Mourinho'dan penaltı tepkisi! 00:34